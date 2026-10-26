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Écrit par Pauline Neerman
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Le groupe Frasers prend finalement le contrôle d’Hugo Boss

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Mode26 octobre, 2026
Shutterstock.com

Le groupe Frasers acquiert une participation majoritaire dans Hugo Boss et intègre désormais pleinement l’acteur allemand de la mode au sein de son groupe. Grâce à un rachat supplémentaire d’actions, le détaillant britannique dépasse la barre des 50 %, malgré une tentative de rachat précédemment rejetée.

Hugo Boss devient une filiale

Le 23 octobre, Frasers a encore racheté pour 7,63 millions d’euros d’actions d’Hugo Boss. Le groupe détient ainsi désormais 50,08 % du capital social total. Hugo Boss devient ainsi une filiale du groupe britannique : dès à présent, Frasers intègre l’ensemble des bénéfices, des actifs et des passifs d’Hugo Boss dans les comptes du groupe.

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