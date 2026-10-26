Le groupe Frasers prend finalement le contrôle d’Hugo Boss

Le groupe Frasers acquiert une participation majoritaire dans Hugo Boss et intègre désormais pleinement l’acteur allemand de la mode au sein de son groupe. Grâce à un rachat supplémentaire d’actions, le détaillant britannique dépasse la barre des 50 %, malgré une tentative de rachat précédemment rejetée.

Hugo Boss devient une filiale

Le 23 octobre, Frasers a encore racheté pour 7,63 millions d’euros d’actions d’Hugo Boss. Le groupe détient ainsi désormais 50,08 % du capital social total. Hugo Boss devient ainsi une filiale du groupe britannique : dès à présent, Frasers intègre l’ensemble des bénéfices, des actifs et des passifs d’Hugo Boss dans les comptes du groupe.