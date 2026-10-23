Kering résiste, mais Gucci reste son talon d’Achille

Le groupe de luxe Kering voit son chiffre d’affaires se stabiliser, malgré le recul persistant de Gucci. D’autres marques, telles que Saint Laurent et Bottega Veneta, affichent de meilleurs résultats. Le PDG Luca de Meo procède quant à lui à une réduction drastique du réseau de boutiques afin de rétablir la rentabilité.

Gucci à la traîne

Le groupe de luxe français Kering a enregistré au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 3,35 milliards d’euros, soit pratiquement le même montant qu’un an plus tôt. À périmètre constant, le chiffre d’affaires a reculé de 1 %. Le groupe reste ainsi à la traîne par rapport à Gucci, Saint Laurent et Balenciaga, entre autres, tandis qu’ , se maintient relativement bien sur un marché du luxe difficile. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d’affaires publié a baissé de 2 % pour s’établir à 10,6 milliards d’euros.