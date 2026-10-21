[En Images] Juttu ouvre son quatorzième magasin à Wijnegem

Juttu a inauguré mercredi son quatorzième magasin au Wijnegem Shopping Center. La chaîne belge de mode et d’art de vivre a organisé plusieurs promotions pour marquer l’occasion, et dès 9 heures, les premiers clients faisaient déjà la queue.

Un clin d’œil au code postal

Le nouveau concept store du Wijnegem Shopping Center propose une gamme de produits de mode, de beauté, de design et d’art de vivre. Juttu a délibérément choisi le 21 octobre comme date d’ouverture, un clin d’œil au code postal 2110 de Wijnegem. La PDG Bea De Beuckelaer et le maire Tom Tachelet ont coupé le ruban ensemble.

« L’ouverture d’un nouveau Juttu reste un événement particulier, et à Wijnegem, nous voulions vraiment en faire un moment festif. Du 21/10, clin d’œil au code postal 2110, aux collaborations locales et aux surprises dans et autour du magasin : nous voulons que Wijnegem sente d’emblée que Juttu est là », explique Mme De Beuckelaer.

Partenariats locaux

Pour attirer les clients vers ce nouveau magasin, Juttu a mis en place plusieurs promotions d’ouverture. Les cinquante premiers visiteurs ont reçu un sac cadeau, conçu par la dessinatrice Laura Janssens, connue sous le nom de @nietnulaura. Il y a onze ans, elle travaillait comme étudiante salariée dans le tout premier magasin Juttu et réalise aujourd’hui une fresque murale à Wijnegem.

Par ailleurs, Juttu s’associe à Have A Roll, qui a développé pour l’occasion un cinnamon roll spécial nappé d’un glaçage au matcha et aux myrtilles. Jusqu’au 1er novembre, Have A Roll propose également à Wijnegem un latte glacé au matcha, à la noix de coco et aux myrtilles, assorti à cette création.

Les promotions d’ouverture se poursuivront encore pendant trois semaines. Chaque semaine, Juttu cache un « Golden Ticket » dans le centre commercial. Ceux qui trouvent le ticket grâce aux indices publiés sur les réseaux sociaux remportent un crédit d’achat ou un bon de réduction. Le détaillant souhaite ainsi continuer à attirer des visiteurs dans son tout nouveau magasin, même après le jour de l’ouverture.