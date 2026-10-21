Adidas enregistre un chiffre d’affaires et un bénéfice records

Au troisième trimestre, Adidas a enregistré à la fois son chiffre d’affaires et son bénéfice d’exploitation les plus élevés de son histoire. Le fabricant d’articles de sport revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 de 200 millions d’euros, notamment grâce à un important remboursement de droits de douane américains.

Des marges en hausse, moins de remises

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires d’Adidas a progressé de 9 % pour atteindre le montant record de 7,25 milliards d’euros. Hors effets de change, la croissance s’est élevée à 7 %. Le bénéfice d’exploitation a bondi de 37 % pour atteindre 1,01 milliard d’euros, ce qui constitue également un record trimestriel. La marge brute s’est améliorée de 2,5 points de pourcentage pour s’établir à 54,3 %.