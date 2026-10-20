La marque de mode belge Zuri ne peut plus porter ce nom, selon Zara

Le géant espagnol de la mode Inditex a remporté un litige en matière de marques contre la marque belge de mode et de cosmétiques Zuri. Selon l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), le logo de Zuri présente trop de similitudes avec celui de Zara et la marque belge risque de tirer profit de la notoriété internationale de la chaîne de mode.

Profiter de la réputation d’autrui

Inditex, la société mère de Zara, a déposé en juillet 2025 une opposition à l’enregistrement européen de la marque Zuri. Le groupe espagnol a fait valoir que les consommateurs pourraient associer les deux marques, non seulement en raison de leurs noms, mais surtout en raison des similitudes frappantes entre leurs logos. Zuri fabrique des vêtements issus d’une production éthique au Kenya.