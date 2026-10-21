Les pertes s’alourdissent chez la marque de sacs de luxe Delvaux

Le fabricant de sacs à main de luxe Delvaux n’arrive pas à sortir du rouge. Sur les sept derniers exercices, l’entreprise a clôturé six d’entre eux avec une perte. Pourtant, son propriétaire, Richemont, continue de croire en la marque.

Nouvelle CEO

Au cours de l’exercice 2025-26, clos le 31 mars, Delvaux a enregistré une perte nette de 43 millions d’euros, rapporte le journal économique De Tijd en se basant sur le rapport annuel récemment publié par Delvaux Créateur, la société opérationnelle du groupe de luxe belge. Sur les sept derniers exercices, six se sont soldés par un résultat négatif, précise le journal : en 2024-25, la perte s’élevait à 33 millions, contre près de 18 millions l’année précédente. Seul l’exercice 2022-2023 a enregistré un léger bénéfice. Les pertes reportées s’élèvent à près de 110 millions.