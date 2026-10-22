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Écrit par Pauline Neerman
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La Chine et le marché de seconde main mettent Hermès sous pression

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Mode22 octobre, 2026
Shutterstock.com

La maison de luxe française Hermès voit sa croissance retomber à son plus bas niveau depuis la pandémie de coronavirus. Le marché chinois, en particulier, déçoit, tandis que les analystes s’interrogent sur le caractère exclusif des sacs à main emblématiques Birkin et Kelly.

Les clients chinois du luxe se détournent

Au troisième trimestre, Hermès a enregistré un chiffre d’affaires de 4,1 milliards d’euros, soit une hausse de 4,3 % à taux de change constants. La maison de luxe affiche ainsi sa plus faible croissance trimestrielle depuis début 2020. C’est surtout la Chine qui pèse sur les résultats. Dans la région Asie-Pacifique, hors Japon, le chiffre d’affaires a stagné, alors que les analystes tablaient sur une croissance de 1,55 %. Cette région représente environ 42 % du chiffre d’affaires du groupe.

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