Shein conclut un accord à l’amiable de 100 millions de dollars aux États-Unis

Shein verse 100 millions de dollars pour mettre fin à une enquête menée par la Commission fédérale du commerce (FTC) américaine. Cette enquête avait été ouverte en raison de retards de livraison et d’autres plaintes de clients, mais le groupe de mode ultra-rapide affirme être parvenu à une issue constructive, sans donner plus de détails.

Plaintes concernant les livraisons

Ce règlement correspond à 44 % des bénéfices enregistrés par Shein au deuxième trimestre. Dans les documents relatifs à son introduction en bourse à Hong Kong, l’entreprise avait déjà prévenu en juillet que l’enquête américaine pourrait entraîner des paiements importants.