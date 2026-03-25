[Analyse] Comment la Chine sert de baromètre pour l’avenir du luxe, y compris en Occident

Après des années de croissance effrénée, la clientèle asiatique, et en particulier chinoise, du luxe est en pleine mutation. Ce n’est plus le volume, mais le raffinement, la confiance et l’identité culturelle qui dictent les règles du marché. Ce qui se dessine aujourd’hui en Asie obligera également les marques de luxe occidentales à revoir leur stratégie.

Moins de spectacle, plus de substance

Pendant des années, l’Asie a été le moteur de la croissance du secteur mondial du luxe. Les consommateurs chinois, en particulier, ont stimulé la demande, tant dans leur propre pays que lors de voyages d’achat à l’étranger. Aujourd’hui, cependant, un changement structurel se dessine. Le client de luxe en Chine a mûri et détermine de plus en plus clairement ce qui a de la valeur à ses yeux. Le luxe évolue d’un symbole de statut social importé vers une expression personnelle de l’identité et de la culture.