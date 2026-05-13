Mango choisit Hailey Bieber comme nouvelle égérie

La chaîne de mode espagnole Mango a choisi Hailey Bieber comme nouvelle égérie de sa campagne estivale 2026. Intitulée «Craft Your Own Story», cette campagne a été photographiée à Los Angeles et met en avant le style personnel du mannequin et épouse du chanteur Justin Bieber.

Avec une collection assortie

« Hailey Bieber incarne parfaitement les valeurs de Mango : authenticité, élégance contemporaine et expression de soi », a déclaré un porte-parole de la marque. « Son style et sa personnalité s’inscrivent parfaitement dans notre nouvelle campagne, qui invite à créer sa propre histoire. » Avec cette collaboration, Hailey Bieber suit les traces d’autres ambassadrices célèbres de Mango telles que Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Kate Moss et Kendall Jenner.

La célébrité américaine se voit également attribuer sa propre collection, comprenant notamment des micro-shorts, des crop tops, des pulls oversize et des mini-robes. Les prix varient de 9,99 euros pour un haut moulant à 69,99 euros pour une robe longue. La collection comprend également des accessoires tels que des sandales, des sacs à main, des foulards et des ceintures. La campagne a été officiellement lancée mardi et la collection correspondante est disponible dans certains magasins et en ligne.

Fondée en 1984, Mango a actuellement le vent en poupe : en 2025, l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 3,767 milliards d’euros, soit une hausse de 13 % par rapport à l’année précédente. Pour 2026, Mango prévoit un chiffre d’affaires de près de 4 milliards d’euros. En 2025, la chaîne espagnole a investi un montant record de près de 225 millions d’euros dans l’extension et la rénovation de son réseau mondial de magasins.