Grève au centre de distribution européen de Nike pour protester contre le plan social

Une grève de 24 heures est en cours depuis lundi soir au centre logistique européen de Nike, situé à Laakdal et Ham, en Belgique. Les syndicats reprochent à la direction de ne pas dégager suffisamment de moyens pour un plan social, alors que 736 emplois au total sont menacés.

Budget demandé

Nike avait déjà annoncé 411 licenciements et y a récemment ajouté 325 emplois menacés. Selon les syndicats, cette accumulation suscite une grande inquiétude sur le lieu de travail. Selon le syndicat BBTK, l’employeur « ne prévoit manifestement pas de budgets suffisants » pour le plan social, selon Marieke Van Gils.

Les organisations syndicales souhaitent avant tout limiter les licenciements forcés. Elles réclament des mesures visant à maintenir les travailleurs en poste plus longtemps ou à mettre en place des plans de départ volontaire. Elles espèrent ainsi éviter des pertes d’emploi pour d’autres travailleurs.

Lundi soir, des grévistes se sont rassemblés aux portes d’accès des sites de Laakdal et de Ham. Selon les syndicats, l’action bénéficie d’un large soutien du personnel. « La plupart des gens soutiennent notre action », affirment-ils. Un petit groupe de salariés a toutefois continué à travailler. L’équipe de nuit reprendra le travail mardi soir pour l’instant, mais les syndicats n’excluent pas d’autres actions dans les jours à venir.