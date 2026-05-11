M&S rachète l’entrepôt d’Asos pour doubler son activité de mode en ligne

Marks & Spencer rachète un centre de distribution automatisé de la boutique en ligne Asos, situé à Lichfield, en Angleterre. Le détaillant britannique déboursera 67,5 millions de livres sterling (78 millions d’euros) pour ce complexe logistique. À long terme, M&S souhaite doubler ses ventes de mode en ligne, tandis qu’Asos peut se contenter d’une croissance plus modérée.

Plus rapide et plus de choix

Le centre de distribution de 437 000 pieds carrés, soit environ 40 600 mètres carrés, devrait être opérationnel pour M&S à partir de 2027 et employer 600 personnes. Le groupe britannique de grands magasins investit massivement depuis plusieurs années dans la numérisation et la logistique afin de gagner du terrain face aux acteurs purement en ligne, comme, ironiquement, Asos.