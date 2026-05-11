Nike aurait-elle profité des droits de douane pour en tirer un double profit ?

Aux États-Unis, des consommateurs poursuivent Nike en justice, car le géant des baskets ne leur rembourse pas les droits d’importation qu’il a perçus. Depuis que la justice a jugé illégaux les droits de douane instaurés par Trump, les entreprises ont déjà obtenu le remboursement de ces taxes, mais les consommateurs ont entre-temps payé des prix plus élevés.

Contexte : la question des droits de douane

L’affaire remonte aux droits de douane imposés par le président Donald Trump en 2018 en vertu de l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Ces droits de douane concernaient un large éventail de produits importés, notamment les vêtements et les chaussures. À l’époque, Nike avait déclaré avoir payé environ 1,1 milliard de dollars (environ 1 milliard d’euros) de droits de douane.