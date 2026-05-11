Armani envisage de répartir des parts entre LVMH, L’Oréal et EssilorLuxottica

Au lieu de faire un choix, Armani examine si LVMH, L’Oréal et EssilorLuxottica ne pourraient pas se partager une part du gâteau. Dans son testament, le défunt fondateur Giorgio Armani avait demandé que sa participation minoritaire (15 %) soit vendue, de préférence à l’un de ces groupes.

Tout le monde reste ami

Le journal italien La Repubblica rapporte que le groupe envisage de diviser cette participation de 15 % en trois parts égales. Ainsi, les trois candidats resteraient tous impliqués. C’est en effet le créateur Giorgio Armani lui-même qui, dans son testament, avait désigné le groupe de luxe français LVMH, le fabricant de produits de beauté L’Oréal et le fabricant de lunettes EssilorLuxottica comme acquéreurs privilégiés. La maison de couture italienne collabore depuis des années avec L’Oréal et EssilorLuxottica : ces derniers détiennent respectivement les licences pour fabriquer des parfums et des lunettes de la marque.