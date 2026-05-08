Le détaillant britannique Next augmente ses prix en raison de la guerre au Moyen-Orient

La chaîne britannique Next augmentera ses prix à partir du mois de mai sur certains marchés hors d’Europe. En raison de la guerre en Iran, les produits verront leur prix augmenter jusqu’à 8 %. Le détaillant affiche pourtant des résultats supérieurs aux prévisions sur son marché domestique britannique.

L’Europe échappe au pire

Next s’attend à une hausse des coûts de carburant et à des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, le détroit d’Ormuz restant en grande partie fermé. La chaîne prévoit 47 millions de livres sterling (55 millions d’euros) de coûts supplémentaires cette année en raison de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Auparavant, Next tablait sur 15 millions de livres sterling supplémentaires, mais cette estimation ne couvrait que les trois premiers mois du conflit, qui a éclaté fin février.