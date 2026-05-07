JD Sports sous pression, mais des opportunités dans la course à pied et l’habillement

JD Sports subit une pression considérable sur le marché, comme le montrent ses derniers résultats annuels. Bien que le chiffre d’affaires ait fortement augmenté, certains indicateurs de rentabilité ont enregistré une baisse à deux chiffres. Le détaillant britannique voit toutefois des opportunités dans la course à pied et affiche de bons résultats dans le domaine de l’habillement.

Un premier trimestre décevant

Au cours de l’année se terminant fin janvier, les ventes totales ont augmenté de 10,5 % pour atteindre 12,66 milliards de livres sterling (environ 14,8 milliards d’euros). La croissance organique du chiffre d’affaires, hors acquisitions récentes, s’est établie à 2,1 %. En revanche, le bénéfice avant impôts et après ajustements a baissé de 7,7 % pour s’établir à 923 millions de livres sterling (1,07 milliard d’euros).