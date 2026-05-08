Shein transmet-elle des données vers la Chine ? L’Irlande mène une enquête

L’autorité irlandaise de protection des données (DPC) mène une enquête sur Shein Irlande, où se trouve le siège européen de la boutique en ligne. L’autorité soupçonne l’entreprise d’avoir illégalement transféré des données à caractère personnel d’utilisateurs européens vers la Chine.

Contrôle RGPD

Comme de nombreuses entreprises technologiques internationales ont leur siège européen en Irlande, la DPC vérifie plus souvent si les grandes entreprises technologiques respectent le RGPD, la législation européenne sur la protection des données. Cette fois-ci, l’enquête porte sur le transfert de données à caractère personnel vers la Chine. L’autorité de contrôle examine également si Shein explique de manière suffisamment claire comment l’entreprise utilise les données à caractère personnel.