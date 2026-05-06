Primark investit plus de 85 millions d’euros en Espagne et au Portugal

Primark consacre plus de 85 millions d’euros à l’ouverture de magasins et à d’importants travaux de rénovation au Portugal et en Espagne, où la chaîne de mode irlandaise célèbre son vingtième anniversaire.

300 emplois supplémentaires

En Espagne, Primark prévoit d’investir 40 millions d’euros dans la rénovation de onze magasins, situés à Albacete, Algeciras, Carthagène, Cornellà de Llobregat, Fuengirola, Pampelune, Roquetas de Mar, Santander, Saint-Jacques-de-Compostelle, Vitoria-Gasteiz et Saragosse. La chaîne promet un agencement plus intelligent, une décoration renouvelée et une image de magasin plus moderne selon le tout dernier concept, y compris l’introduction de caisses en libre-service. Par ailleurs, le détaillant ouvre un nouveau magasin à Talavera de la Reina, dans le centre commercial Los Alfares. Ce sera le 68e magasin en Espagne et le deuxième dans la province de Tolède. Cette année, Primark célèbre d’ailleurs ses vingt ans de présence en Espagne.



Au Portugal, la chaîne de mode consacre 45 millions d’euros à quatre nouveaux sites à Porto, Vila Nova de Gaia, Castelo Branco et Setúbal, ainsi qu’à l’agrandissement du magasin très fréquenté du Forum Coimbra. Le détaillant est présent dans le pays depuis 17 ans et y dispose d’une solide base de clients.

Cette vague d’investissements permettra de créer plus de 300 nouveaux emplois dans les deux pays. « C’est un moment historique pour Primark dans la péninsule ibérique : cet investissement reflète notre confiance dans ces marchés et notre engagement à long terme envers l’Espagne et le Portugal », déclare Carlos Inácio, directeur général de Primark Iberia.