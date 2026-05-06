L’Europe bloque la loi française contre la « fast-fashion »

La France se heurte à un obstacle juridique dans sa lutte contre la mode ultra-rapide. La « loi Violland », destinée à limiter l’impact des géants de l’habillement bon marché tels que Shein et Temu, se heurte à l’opposition de la Commission européenne.

Bruxelles craint un patchwork

La loi, qui porte le nom de la députée Anne-Cécile Violland, a déjà été approuvée par l’Assemblée nationale et le Sénat français. Elle repose sur trois piliers : une taxe environnementale pouvant atteindre 10 euros par vêtement d’ici 2030, une interdiction de la publicité pour la mode ultra-rapide et une obligation de transparence sur l’impact environnemental des produits.