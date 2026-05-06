Zalando tire parti de l’IA et de l’intégration d’About You

Au premier trimestre, Zalando a enregistré une forte hausse tant de son chiffre d’affaires que de ses bénéfices, grâce à l’intégration de son ancien concurrent About You et à un recours accru à l’intelligence artificielle.

« Des données et une infrastructure uniques »

Le volume brut des transactions (GMV) a augmenté de 21,7 % sur une base déclarée, pour atteindre 4,3 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires a même progressé de 23,8 %, à 3 milliards d’euros. Le résultat opérationnel ajusté (EBIT) s’est élevé à 65 millions d’euros, soit une hausse de 38,7 % par rapport à l’année précédente.