Du fossé entre les générations à une marque mondiale : Gap, l’héritage de Doris Fisher

La cofondatrice de la marque de vêtements américaine Gap, Doris Fisher, est décédée samedi à l’âge de 94 ans. Ce qui avait commencé par une quête pour trouver un pantalon à son mari Donald Fisher en 1969, l’année hippie, à San Francisco, s’est transformé en un empire qui a habillé et façonné des générations d’Américains.

Protestation contre les WASP

« The Gap » n’était ni la première ni la dernière marque à trouver un terrain fertile à San Francisco dans les années 1960, une ville qui, à cette époque, surfait sur la vague du flower power. La jeunesse de l’époque s’opposait à bien des choses, mais surtout aux normes et valeurs dominantes et aux Américains conservateurs et riches, les soi-disant WASP ou «White Anglo-Saxon Protestants».