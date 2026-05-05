Forte baisse des bénéfices pour Hugo Boss

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires et les bénéfices de Hugo Boss ont été mis à rude épreuve. Cette situation s’explique non seulement par des conditions de marché difficiles, mais aussi par une réorientation stratégique au sein de l’entreprise de mode.

Baisse du chiffre d’affaires sur tous les marchés

Au cours des trois premiers mois de l’année, Hugo Boss a vu son chiffre d’affaires reculer de 9 % pour s’établir à 905 millions d’euros. Hors effets de change, la baisse s’est élevée à 6 %. La marque phare Boss a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de 7 % à 779 millions d’euros, tandis que la marque Hugo a reculé de 23 % à 125 millions d’euros. Hugo Boss subit une baisse de son chiffre d’affaires sur tous les marchés : dans la région EMEA, la baisse est de 10 %, en Amérique de 11 % et dans la région Asie-Pacifique de 6 %.