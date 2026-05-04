Claire’s fait son retour dans les rues commerçantes britanniques avec 50 magasins

Claire’s fera son retour dans les rues commerçantes britanniques à partir du mois de juin avec une cinquantaine de magasins, sous la direction de l’actuel partenaire franchisé européen, Julien Jarjoura. Ce redémarrage intervient peu après la fermeture des derniers magasins britanniques fin avril.

« Claire’s ne disparaîtra pas »

M. Jarjoura, qui gère déjà quelque 240 magasins Claire’s dans d’autres pays européens, a conclu un accord avec le propriétaire américain de la marque, Ames Watson, pour l’exploitation des activités britanniques et affirme être en train de finaliser de nouveaux baux avec les propriétaires. Il prévoit un rythme de déploiement de quatre à dix magasins par semaine à partir de juin. Ce redémarrage ne concerne pas l’ancien siège social de Birmingham, ni les stocks existants gérés par les liquidateurs. La nouvelle entité britannique opère de manière indépendante et sans dette, grâce à des investissements sur ses propres fonds.

« Je trouve tellement dommage de voir une si belle entreprise sombrer », déclare Jarjoura au Guardian. « La marque était en fait déjà condamnée, mais nous lui redonnons vie. Beaucoup de gens pensent que Claire’s est une marque britannique. Elle est extrêmement populaire au Royaume-Uni et elle ne disparaîtra certainement pas. » Il souhaite toutefois repositionner la marque : selon lui, le détaillant était devenu trop dépendant des remises importantes. « Nous ne sommes pas un magasin discount, mais nous aimons vendre des articles à un prix honnête. »

Après une procédure de protection contre les créanciers aux États-Unis en 2025, Claire’s est passée entre les mains du fonds d’investissement Ames Watson. À la suite de la liquidation aux États-Unis, les filiales européennes du détaillant ont également fermé les unes après les autres. Le mois dernier, la chaîne a dû jeter l’éponge une nouvelle fois au Royaume-Uni, après un redémarrage infructueux sous la houlette du nouveau propriétaire Modella Capital. Cela a entraîné la fermeture de 154 magasins et la suppression de 1 300 emplois.