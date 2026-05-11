Shein accuse Temu de violation massive des droits d’auteur

Les détaillants occidentaux ne sont pas les seuls à se plaindre des acteurs chinois du commerce électronique. Les plateformes chinoises sont elles aussi en conflit entre elles, comme le montre un procès opposant Shein et Temu au Royaume-Uni. Shein accuse Temu, comble de l’ironie, de lui voler ses créations.

Des milliers de copies

La plateforme de fast fashion Shein accuse son rival Temu de violation du droit d’auteur « à l’échelle industrielle » dans le cadre d’un procès devant la Haute Cour de Londres. Temu affirme quant à lui que Shein utilise des procédures judiciaires pour freiner la concurrence. Cette affaire marque une nouvelle escalade dans la bataille mondiale entre les deux géants chinois du commerce électronique.