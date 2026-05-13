Zalando recrute un vétéran de TikTok pour inciter les marques à payer pour le marketing

Zalando recrute Ray Cao au poste de vice-président senior de Zalando Partner Marketing Services (ZMS) afin de dynamiser son activité de retail media. Auparavant, il a notamment aidé TikTok à monétiser son contenu.

Réseaux sociaux et commerce basé sur l’IA

Le 15 juillet, Cao rejoindra Zalando avec pour mission de développer ZMS, la division de médias de détail de Zalando, et de renforcer les solutions publicitaires. Joanna Rogers se consacrera désormais entièrement à son rôle de vice-présidente senior des propositions, en charge de toutes les offres destinées aux consommateurs et de la plateforme des partenaires.

Cao est considéré comme un manager chevronné de l’« ad tech », fort d’une expérience acquise au sein de plateformes influentes. En tant que cofondateur et responsable de l’équipe mondiale de monétisation de TikTok, il a contribué au développement des activités publicitaires de l’entreprise. Son expertise en matière de développement du commerce social s’inscrit dans l’ambition de Zalando de miser également sur les canaux de commerce social et d’agentic commerce.

« Compte tenu de l’incroyable richesse et du caractère unique du jeu de données de Zalando à l’ère de l’IA, nous disposons d’une opportunité sans précédent de mettre en relation, à grande échelle, des marques avec des consommateurs très engagés », déclare Ray Cao. Auparavant, il a occupé des postes clés lors des premières années de Google Shopping et dans le domaine de la fintech chez Intuit.