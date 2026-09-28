Armani entame des discussions avec LVMH, L’Oréal et EssilorLuxottica au sujet d’une participation minoritaire

D’ici quelques semaines, Armani entamera des discussions avec LVMH, L’Oréal et EssilorLuxottica concernant la cession d’une participation minoritaire initiale de 15 %. Il est possible que cette participation soit répartie équitablement entre les trois entreprises.

Pas encore de décision définitive

Selon le testament d’Armani, une première participation de 15 % doit être cédée dans les 12 à 18 mois suivant son décès, après quoi une cession plus importante ou une introduction en bourse pourrait suivre. Le PDG avait désigné LVMH, L’Oréal et EssilorLuxottica comme acquéreurs privilégiés, mais avait laissé la porte ouverte à d’autres investisseurs de même envergure.