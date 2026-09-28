Delvaux nomme une dirigeante de Cartier au poste de PDG

Delvaux nomme Yanina Novitskaya, ancienne cadre chez Cartier, au poste de PDG à compter du 1er décembre. La marque belge de maroquinerie fait ainsi ses adieux à son PDG Jean-Marc Loubier, qui a orchestré sa relance dans les années 2010 et, surtout, son expansion mondiale.

Une décision prévue de longue date

La société mère Richemont nomme Yanina Novitskaya à la tête de l’entreprise : cette dirigeante, issue de Cartier, prendra ses fonctions à Bruxelles, où elle rendra compte à Philippe Fortunato, PDG des maisons de mode et d’accessoires du groupe. Elle succède à Jean-Marc Loubier, qui quittera Delvaux à la fin de l’année après une période de transition.