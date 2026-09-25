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Écrit par Pauline Neerman
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Pieces ouvre ses portes à Louvain : 45 magasins en Belgique et aux Pays-Bas à l’horizon

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Mode25 septembre, 2026

Pieces mise (à nouveau) sur ses propres boutiques. La marque du groupe Bestseller a ouvert jeudi un nouveau magasin à Louvain, le douzième au Benelux en l’espace d’un an, et vise à terme une vingtaine de boutiques en Belgique. Wijnegem figure en tête de liste des priorités.

Des accessoires à une marque de mode à part entière

La nouvelle boutique de la Diestsestraat est la deuxième en Belgique et la douzième de Pieces au Benelux. Il y a un an, la chaîne n’en comptait encore que quatre. La marque fait ainsi un retour remarqué dans le commerce de détail physique.

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