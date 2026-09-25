Les chaînes de mode promettent des salaires décents, mais « aucun progrès réel n’est en vue »

Un tiers des grandes marques de mode affirment s’engager en faveur d’un salaire décent, mais seule une infime partie d’entre elles peut faire état de progrès concrets. C’est ce qui ressort du dernier rapport « Fashion Checker » de la Clean Clothes Campaign. Compte tenu notamment de la législation européenne sur le devoir de diligence, le fossé entre les promesses et leur mise en œuvre devient également un risque pour les entreprises elles-mêmes.

De la transparence, mais pas de données salariales

La septième édition du Fashion Checker analyse 110 marques de mode internationales en matière de salaires décents, de transparence et de mécanismes de réclamation. Un tiers d’entre elles ont déjà pris un engagement formel concernant les salaires décents, mais seules 4 % font état de progrès concrets, selon la Clean Clothes Campaign.