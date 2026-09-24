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Écrit par Pauline Neerman
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La société mère de JBC confie à Jordy Arthur Vaesen la tâche de redonner vie à la marque de jeans HNST

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Mode24 septembre, 2026

Claes Retail Group, société mère notamment de JBC et CKS, relance la marque belge de jeans HNST. Jordy Arthur Vaesen, influenceur et créateur des stars, devient directeur artistique et a pour mission de faire de cette marque de niche durable une marque grand public, dans tous les sens du terme.

Un « bébé » qui doit grandir

Après le rachat de HNST par CRG en 2024, il a fallu un peu de temps pour trouver la bonne voie. À l’occasion de la RetailDetail Night de l’année dernière, Anaïs Claes, responsable du développement durable, avait déjà déclaré que le groupe cherchait à mieux répondre aux attentes des clients : les jeans circulaires devaient rester abordables, afin de «démocratiser les choix durables ». « Démocratiser la durabilité, voilà notre mission », avait-elle alors déclaré.

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