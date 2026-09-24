H&M augmente ses bénéfices, mais de son chiffre d’affaires reste à la traîne

Le groupe H&M voit ses économies de coûts et l’efficacité accrue de ses achats se répercuter de plus en plus nettement sur ses bénéfices. Au troisième trimestre, le groupe de mode suédois a enregistré une croissance de ses bénéfices supérieure aux prévisions, alors que son chiffre d’affaires est resté pratiquement inchangé. Le PDG Daniel Ervér estime donc qu’il reste encore du travail à faire, notamment du côté des ventes.

Près d’un quart de bénéfices en plus

Le bénéfice d’exploitation d’H&M a bondi de pas moins de 23 % au troisième trimestre, pour atteindre 6,04 milliards de couronnes suédoises (535 millions d’euros), un chiffre également bien supérieur aux attentes des consommateurs. Le chiffre d’affaires s’est établi à 57,19 milliards de couronnes suédoises (5,07 milliards d’euros), soit pratiquement le même niveau que les 57,02 milliards de couronnes suédoises (5,05 milliards d’euros) enregistrés un an plus tôt. À taux de change constants, le chiffre d’affaires a progressé de 1 %.