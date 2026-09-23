Mertens, le plus ancien magasin de chaussures de Belgique, ferme ses portes après 299 ans d’activité

Mertens Schoenen, la plus ancienne boutique familiale de chaussures de Belgique, fermera ses portes fin juin dans la Mechelsestraat à Louvain. Isabelle Mertens (61 ans) et Erik Meulemans (62 ans) ont trouvé un repreneur pour leur entreprise, qui appartient à la même famille depuis 1728. Mais qui est ce mystérieux repreneur ?

Un secteur en déclin

« Nous ne savons vraiment pas combien de temps vous pourrez porter nos chaussures, nous n’existons que depuis 299 ans », tel était jusqu’à récemment le slogan ludique du magasin de chaussures Mertens. Aujourd’hui, la réponse est connue : après 299 ans, le rideau tombe. Cette fermeture est le résultat d’une combinaison de facteurs : les exploitants actuels ont désormais la soixantaine, et la génération suivante ne prend pas la relève.