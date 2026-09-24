Vinted comme métier : comment les vendeurs de seconde main deviennent de véritables concurrents pour le retail

Le marché de l’occasion se professionnalise à un rythme soutenu. Les vendeurs particuliers transforment leur passe-temps en une véritable activité de vente au détail, répartissent leur offre sur plusieurs plateformes et recherchent leurs stocks de manière de plus en plus professionnelle. Ils empiètent ainsi sur le terrain des chaînes spécialisées dans l’occasion et d’autres détaillants professionnels.

Revendeur de vintage, un métier à temps plein

Une nouvelle catégorie émerge entre le vendeur occasionnel sur Vinted et le détaillant d’occasion classique : de plus en plus de vendeurs sur ces plateformes fonctionnent comme de petites boutiques, souvent invisibles. Ils achètent de manière ciblée, suivent les tendances, utilisent différents canaux de vente et doivent constamment trouver de nouveaux articles. C’est ce qui ressort du rapport « State of Resale » de Fleek. La plateforme de vente en gros de mode d’occasion a interrogé 339 vendeurs actifs dans 22 pays et a croisé ces réponses avec ses propres données de recherche et de vente.