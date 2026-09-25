Mango confie sa stratégie retail mondiale à une ancienne dirigeante de H&M

Mango nomme Katarzyna « Kasia » Niemirowicz Majtas au poste de directrice des ventes au détail. L’ancienne directrice de H&M aura pour mission de poursuivre l’expansion du réseau de magasins physiques. Le challenger espagnol de la mode se positionne ainsi de plus en plus clairement comme une épine dans le pied des géants de la fast-fashion.

Vers les 3 000 points de vente

Niemirowicz Majtas n’a rejoint Mango qu’en mai 2026 en tant que directrice des ventes pour l’Europe du Nord. Quelques mois plus tard, elle intègre déjà l’équipe de direction, où elle sera responsable des activités de vente au détail à l’échelle mondiale. « Dans ses nouvelles fonctions, Kasia supervisera notre stratégie commerciale mondiale, soutiendra la poursuite de l’expansion de notre réseau de magasins et notre croissance sur les marchés internationaux, et contribuera au développement de notre plan stratégique 4E », a déclaré Mango à FashionNetwork.

Cette responsable polonaise du commerce de détail apporte avec elle plus de vingt ans d’expérience internationale. Elle en a acquis une grande partie au sein du groupe H&M, où elle a gravi les échelons, passant de responsable de magasin à directrice des ventes mondiales chez & Other Stories pendant deux ans. Elle a finalement occupé le poste de directrice régionale successivement pour l’Espagne et le Portugal, puis pour l’Italie et l’Europe de l’Est.

Mango est actuellement en pleine expansion internationale : après une restructuration en profondeur avant la pandémie de coronavirus, le groupe de mode est à nouveau présent sur plus de 120 marchés avec plus de 2 900 points de vente. En 2025, le chiffre d’affaires a augmenté de 13 % pour atteindre 3,767 milliards d’euros. Au cours du premier semestre de l’exercice en cours, 1,852 milliard d’euros supplémentaires ont été enregistrés, soit 7,2 % de plus que l’année précédente.