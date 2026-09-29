Capri Holdings, propriétaire de Michael Kors et Jimmy Choo, serait-il à la recherche d’un repreneur ?

Capri Holdings étudie la possibilité de vendre le groupe. Il y aurait des parties intéressées et des contacts informels auraient déjà été pris avec des investisseurs qui envisageraient un rachat. Auparavant, le groupe avait cédé la marque de mode Versace.

Deuxième tentative de rachat

Certains acheteurs potentiels auraient entre-temps eu accès aux chiffres du groupe, mais un porte-parole de Capri n’a pas souhaité faire de commentaires à FashionUnited sur les « rumeurs ou spéculations ». Il n’est toutefois pas question pour l’instant d’un processus formel et un accord ne semble pas probable à court terme.