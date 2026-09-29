La taxe européenne sur les colis frappe durement Shein : hausse des prix, bénéfices divisés par deux

La nouvelle taxe européenne sur les colis bon marché affecte de plein fouet le modèle tarifaire de Shein : son bénéfice d’exploitation a diminué de moitié au cours du premier semestre. Le géant chinois de la mode augmente ses prix, réduit ses dépenses publicitaires et développe parallèlement un réseau logistique européen.

Le chiffre d’affaires en prend un coup

Depuis le 1er juillet, l’Union européenne prélève 3 euros sur chaque type de produit différent contenu dans les petits colis issus du commerce électronique provenant de pays hors UE. Et Shein en ressent les effets : en Europe, le chiffre d’affaires a baissé de 13,9 % au deuxième trimestre, pour s’établir à 3,8 milliards de dollars (3,2 milliards d’euros). Le géant du commerce en ligne avait même commencé à se préparer avant l’entrée en vigueur de cette mesure : au deuxième trimestre, l’entreprise a augmenté ses prix en Europe et réduit ses dépenses publicitaires.