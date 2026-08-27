[En images] Waterloo sert de tremplin à la croissance pour la chaîne de mode e5

Avant même le coup d’envoi officiel, la première boutique francophone de la chaîne de mode e5 affiche des résultats plus que satisfaisants. Le détaillant, qui connaît une forte croissance sur un marché en recul, a donc pleinement confiance dans la réussite de son aventure wallonne.

« Miser sur nos propres atouts »

Avec un magasin de 450 m² situé sur la très fréquentée Chaussée de Bruxelles, dans le centre de Waterloo, représentant un investissement de 500 000 euros, e5 teste le terrain sur le marché francophone. À la veille d’un week-end d’inauguration festif, le PDG Peter De Sutter se montre déjà très confiant : « Depuis son ouverture discrète vendredi dernier, ce magasin affiche déjà des résultats dans la moyenne, sans que nous ayons rien fait pour cela. L’emplacement est idéal, avec un parking gratuit à proximité. Il faut de toute façon lui laisser deux ans, mais j’y crois à 100 %. Nous avons également recruté une excellente équipe, composée d’anciens collaborateurs de l’IKKS local, qui connaissent bien le marché et la clientèle d’ici. »