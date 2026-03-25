H&M et Stella McCartney lancent un comité consultatif sur la durabilité

Le géant suédois de la mode H&M et la créatrice de mode Stella McCartney lancent Insights Board, un comité consultatif composé de diverses voix du secteur, destiné à approfondir le dialogue sur la durabilité dans l’industrie de la mode.

De nouvelles perspectives

Le H&M Stella McCartney Insights Board a tenu sa première réunion cette semaine à Londres. Objectif : explorer de nouvelles voies pour rendre le monde de la mode plus durable, sans pour autant sacrifier la créativité ou l’attrait commercial.