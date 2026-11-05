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Écrit par Stefan Van Rompaey
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[Interview] 100 magasins pour Bel&Bo : « Des marges plus saines grâce à l’IA »

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Mode5 novembre, 2026

Sur un marché difficile, la chaîne de mode Bel&Bo ne reste pas les bras croisés : le détaillant vient d’ouvrir son centième magasin. La PDG Charlotte Delfosse constate que les consommateurs hésitent, mais s’attend également à ce que l’intelligence artificielle donne un nouvel élan au secteur.

Des consommateurs prudents

Le 4 novembre, l’entreprise familiale belge Bel&Bo a inauguré son centième magasin dans le centre-ville de Diest. Alors que de nombreuses marques se retirent des rues commerçantes, la chaîne continue délibérément d’investir dans un réseau de magasins ancré localement et accessible, explique la PDG Charlotte Delfosse lors d’un entretien avec RetailDetail.

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