La baisse des ventes et l’IA font reculer Hugo Boss

Hugo Boss a de nouveau enregistré une baisse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre et revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026. Outre la faiblesse de la demande des consommateurs, l’essor rapide de l’intelligence artificielle joue également un rôle. Ces résultats décevants interviennent à peine une semaine après que Frasers Group a pris le contrôle de la maison de mode allemande.

La ligne « Hugo » ne rencontre pas le succès escompté

Le chiffre d’affaires d’Hugo Boss a reculé de 5 % au troisième trimestre, à 946 millions d’euros, soit une baisse de 4 % à taux de change constants. L’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique ont notamment affiché de faibles performances : dans cette région, le chiffre d’affaires a chuté de 7 %, à 598 millions d’euros. L’Allemagne a relativement bien résisté, mais en France et au Royaume-Uni, les consommateurs se sont montrés réticents. En Amérique et en Asie-Pacifique, les ventes sont restées stables.