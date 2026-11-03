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Écrit par Pauline Neerman
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Zalando utilise l’IA pour faire des achats chez ses concurrents

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Mode3 novembre, 2026

Zalando renoue avec la rentabilité, mais ce sont surtout les services aux entreprises qui tirent la croissance. Avec une hausse de son chiffre d’affaires de 28 %, le B2B s’impose comme un moteur de profit majeur. Parallèlement, le géant de la mode franchit une étape marquante : grâce à l’intelligence artificielle, les clients pourront bientôt acheter des produits provenant d’autres boutiques en ligne sans quitter Zalando.

Le B2B croît deux fois plus vite

Au troisième trimestre, Zalando a vu son volume d’affaires (GMV) augmenter de 7,5 % pour atteindre 4,5 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 5,1 % pour s’établir à 3,2 milliards d’euros, tandis que le résultat d’exploitation ajusté (EBIT) a augmenté de 10,6 % pour atteindre 107 millions d’euros.

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