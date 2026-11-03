Zalando utilise l’IA pour faire des achats chez ses concurrents

Zalando renoue avec la rentabilité, mais ce sont surtout les services aux entreprises qui tirent la croissance. Avec une hausse de son chiffre d’affaires de 28 %, le B2B s’impose comme un moteur de profit majeur. Parallèlement, le géant de la mode franchit une étape marquante : grâce à l’intelligence artificielle, les clients pourront bientôt acheter des produits provenant d’autres boutiques en ligne sans quitter Zalando.

Le B2B croît deux fois plus vite

Au troisième trimestre, Zalando a vu son volume d’affaires (GMV) augmenter de 7,5 % pour atteindre 4,5 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 5,1 % pour s’établir à 3,2 milliards d’euros, tandis que le résultat d’exploitation ajusté (EBIT) a augmenté de 10,6 % pour atteindre 107 millions d’euros.