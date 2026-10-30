House of Vankets en version mini : la gamme de mode s’élargit avec une collection pour enfants

Après le lancement récent d’une ligne de vêtements professionnels, la maison de couture belge House of Vankets fait désormais son entrée sur le marché de la mode enfantine. La créatrice Nicky Vankets et la PDG récemment nommée, Daphné Vandenplas, souhaitent ainsi réunir différentes générations et différents moments de la vie sous un même toit.

Natalia participe au choix des égéries de la campagne

House of Vankets, surtout connu pour ses costumes et ses robes de mariée, élargit rapidement son offre. En août, la maison de couture a lancé une ligne « business » destinée aux entrepreneurs et aux professionnels. Vient maintenant une collection pour enfants, avec laquelle la marque s’adresse pour la première fois aux garçons et aux filles âgés de 5 à 12 ans. Avec cette expansion, Nicky Vankets construit une maison de mode plus diversifiée qui souhaite s’adresser à des clients à différentes étapes de leur vie.

Pour ce lancement, House of Vankets fait également appel à quelques personnalités connues. La chanteuse Natalia et les mannequins internationales Petra Gysen et Stephanie Degelin participent à la sélection des jeunes mannequins pour la campagne 2027. Parmi environ deux cents candidats, la maison de couture a sélectionné trente finalistes, qui présenteront la collection enfant sur le podium.

Huit enfants seront finalement retenus pour figurer dans la campagne. Les recettes du défilé de lancement seront reversées à l’ASBL Petit Prince, qui vient en aide aux enfants atteints d’un cancer ou d’une autre maladie mortelle, ainsi qu’à leurs familles.