Puma reste dans le flou, mais entrevoit la lumière au bout du tunnel

Le chiffre d’affaires de Puma continue de reculer et le fabricant d’articles de sport reste dans le rouge. Il y a toutefois des raisons d’espérer : une forte réduction des stocks et un chiffre d’affaires supérieur aux prévisions indiquent que le plan de redressement commence à porter ses fruits. Le nouvel actionnaire majoritaire chinois, Anta Sports, devrait également contribuer à inverser la tendance.

Forte baisse des stocks

Le fabricant allemand d’articles de sport Puma a vu son chiffre d’affaires reculer de 5 % au troisième trimestre, pour s’établir à 1,78 milliard d’euros. À taux de change constants, la baisse s’est élevée à 6,3 %, contre 9,4 % au trimestre précédent. L’Amérique du Nord (-17,2 %) et l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (-11,5 %) ont notamment affiché de faibles performances. En Asie-Pacifique, en revanche, le chiffre d’affaires a progressé de 10 %, grâce à la popularité des baskets basses.