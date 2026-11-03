Primark souhaite étendre ses initiatives britanniques à l’Europe

Dans un contexte économique difficile, la rentabilité de Primark est mise à rude épreuve. Le détaillant de mode prévoit néanmoins de poursuivre sa croissance à l’approche de la scission de sa société mère AB Foods, grâce à des investissements dans son offre de produits, le marketing et la numérisation.

S’appuyer sur ce qui a fait ses preuves

Au cours de l’exercice comptable non calendaire clos le 12 septembre, Primark a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de 2 %, à 9,8 milliards de livres sterling (11,75 milliards d’euros). Les ouvertures de magasins – qu’il s’agisse de succursales en propre ou de magasins franchisés – ont contribué à hauteur de 5 % à cette croissance. Toutefois, un « environnement commercial difficile et des vents contraires macroéconomiques » ont entraîné une baisse du bénéfice d’exploitation de 12 %, à 1 milliard de livres sterling (1,2 milliard d’euros). Les investissements dans la politique de prix, le marketing et les initiatives numériques ont permis de maintenir la marge d’exploitation à 10,2 %.