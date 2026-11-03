Les grands magasins BHV à Paris placés sous contrôle judiciaire

Les grands magasins BHV de Paris ont obtenu une protection contre leurs créanciers. Le tribunal français a ouvert lundi une procédure de redressement judiciaire, après des mois de difficultés financières, de conflits avec les fournisseurs et de polémiques autour du partenariat avec Shein. Le grand magasin reste ouvert pour l’instant.

Conflit et polémique

Le 2 novembre, le tribunal de commerce de Paris a placé BHV sous contrôle judiciaire. Cette décision concerne à la fois le Bazar de l’Hôtel de Ville, établissement historique situé dans le quartier du Marais à Paris, et le magasin du centre commercial Parly 2. À eux deux, ces grands magasins emploient environ 700 personnes.