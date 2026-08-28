JBC et Torfs s’associent pour organiser une grande vente d’articles de seconde main

Début septembre, JBC et Torfs organisent conjointement une grande vente d’articles de seconde main à Waregem Expo. Les entreprises familiales belges y rassembleront plus de 50 000 vêtements et paires de chaussures, dans le but de rendre le marché de l’occasion plus attrayant et plus accessible à un large public.

« Une mission commune »

La vente aura lieu les 4, 5 et 6 septembre. JBC apportera plus de 38 000 vêtements d’occasion issus de sa gamme « Op-Nieuw », dans des tailles allant de la 50 à la 176. Les prix commencent à 3 euros. L’enseigne à chaussures Torfs complétera l’offre avec plus de 3 500 paires de chaussures d’occasion, à partir de 10 euros. Plus de 10 000 articles d’occasion de la marque Filou & Friends seront également mis en vente.

L’initiative a vu le jour à la fin de l’année dernière lors de l’événement de clôture de Studio Circulair. C’est là que Toon Torfs, sustainability manager chez Torfs, a évoqué lors d’une table ronde l’idée d’organiser « peut-être la plus grande vente de chaussures d’occasion jamais organisée ». Anaïs Claes, responsable du développement durable chez Claes Retail Group, la société mère de JBC entre autres, y a immédiatement vu des possibilités de collaboration, comme elle l’explique sur LinkedIn. Cette réflexion débouche aujourd’hui sur une vente conjointe dans le cadre de laquelle les deux entreprises familiales belges mettent en commun leurs flux d’articles d’occasion.

Cette collaboration s’inscrit dans la recherche plus large de modèles économiques circulaires menée par les détaillants. JBC développe depuis un certain temps déjà son offre d’articles d’occasion sous le nom d’Op-Nieuw, tandis que Torfs s’engage également à prolonger la durée de vie des produits. Avec cet événement commun, les entreprises souhaitent avant tout gagner en envergure. « Une mission commune : rendre le marché de l’occasion plus attractif, plus accessible et plus important », explique Claes.