[En images] Chez Lefties, la technologie est au service des prix bas

Lefties, la chaîne à petits prix du groupe de mode espagnol Inditex, vient d’ouvrir son premier magasin au Royaume-Uni, marquant ainsi une nouvelle étape dans l’expansion internationale de l’enseigne. Plusieurs innovations technologiques contribuent à la productivité de ce point de vente.

Expansion européenne

Jeudi, Lefties a inauguré un magasin de 3 250 m² au centre commercial Liverpool One, qui accueille 33 millions de visiteurs par an et où Inditex exploite déjà des boutiques Zara, Bershka, Pull&Bear et Stradivarius. D’autres ouvertures de magasins Lefties sont prévues plus tard dans l’année à Newcastle et dans l’Essex.

La chaîne à petits prix, qui se positionne juste en dessous de sa chaîne sœur Zara en termes d’offre et de prix afin de concurrencer des enseignes à bas prix comme Primark, connaît une forte expansion en Europe : plus tôt cette année, un premier magasin a ouvert ses portes en France, tandis que l’Allemagne et les Pays-Bas sont également au programme. La marque est déjà présente dans 20 marchés à travers le monde, avec 225 magasins.

Ce qui frappe dans le magasin, c’est l’utilisation de technologies que l’on retrouve déjà chez Zara. Il s’agit notamment de machines de tri des cintres pilotées par des robots et de caisses en libre-service équipées de la technologie d’identification par radiofréquence (RFID), ce qui évite de devoir scanner chaque article séparément. De tels outils facilitent le travail du personnel et augmentent la productivité en magasin, ce qui contribue à réduire les coûts et à maintenir des prix de vente bas.