Inditex, propriétaire de Zara, lance sa chaîne low-cost Lefties en France

Le groupe de mode espagnol Inditex a inauguré jeudi en France le premier magasin de sa marque low-cost Lefties. La chaîne entend répondre à l’essor de l’ultra-fast-fashion, tandis que Zara se positionne sur un segment de marché légèrement plus haut de gamme.

Déploiement européen

Le premier magasin français de Lefties a ouvert ses portes jeudi dernier au centre commercial Valvert Croix Blanche, en Essonne, à environ une heure de Paris. Mais cette boutique ne restera pas la seule : Inditex déploie en effet cette chaîne à bas prix dans toute l’Europe. La marque est déjà présente notamment en Espagne, au Portugal, en Italie, en Roumanie et en Turquie, et ouvrira plus tard cette année ses premières boutiques au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Lefties se positionne comme une option moins chère que Zara, qui s’est orientée vers un segment de marché un peu plus haut de gamme ces dernières années. La marque à petit prix est une réponse directe à l’émergence des marques de mode ultra-rapide telles que Shein. La gamme comprend des vêtements pour femmes, des vêtements pour enfants, des vêtements pour bébés, des vêtements pour hommes, des accessoires pour la maison et des chaussures, en mettant l’accent sur les basiques et les vêtements essentiels à des prix très bas, avec par exemple des t-shirts à 3,99 euros et des robes à 15,99 euros.