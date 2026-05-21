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Écrit par Pauline Neerman
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Le propriétaire de Reebok rachète Lee et se prépare à entrer en bourse avec un nouveau « PDG de Wall Street »

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Mode21 mai, 2026
© Paulose NK / Shutterstock.com

Authentic Brands Group (ABG), la société à l’origine de marques telles que Reebok, Champion et Brooks Brothers, va entrer en bourse d’ici douze mois. Dans cette optique, elle nomme également un nouveau dirigeant, un véritable « PDG de Wall Street ». Parallèlement, le groupe rachète la marque de jeans Lee.

Troisième tentative

Le fondateur Jamie Salter se retire et endosse le rôle de président exécutif, tandis que Matt Maddox, ancien PDG de Wynn Resorts, devient le nouveau PDG. « Il ne fait aucun doute que Matt est un excellent PDG de Wall Street », déclare Salter à CNBC.

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