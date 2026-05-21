VF Corporation remonte la pente sans Dickies

VF Corporation (Vans et The North Face) renoue avec la croissance de son chiffre d’affaires et annonce une hausse de ses marges pour l’exercice clos le 28 mars 2026. Le groupe de mode a cédé Dickies au troisième trimestre, ce qui a donné un coup de pouce bienvenu.

Légère croissance

Sur les douze mois clos en mars 2026, le chiffre d’affaires a augmenté de 1 % pour atteindre 9,61 milliards de dollars (8,3 milliards d’euros). Hors Dickies, cédé au cours du troisième trimestre de l’exercice 2026, le chiffre d’affaires a progressé de 4 % pour s’établir à 9,30 milliards de dollars (8 milliards d’euros).